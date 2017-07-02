潑妻強鹼士官長 親情攻勢軟化就逮

2017-07-02 15:18

〔記者鄭景議／台北報導〕昨日晚上，對著妻子潑灑強鹼的軍情局朱姓士官長，經過一夜奔逃，在今日早上10點20分回到自己位於基河路的租屋處，警方發現朱嫌的機車後，擔心破門逮捕朱嫌會想不開而做出過激舉動，於是通知朱嫌父母到案，最後由父親敲門請求朱嫌開門，朱嫌才走出房門遭到警方逮捕。

據了解，朱嫌供稱，自己近日就不斷與妻子爭吵，大小事爭論不斷，昨日早上與妻子大吵一架後，妻子一氣之下揚言離婚，還出門要找房子分居，朱嫌不斷傳Line想請求妻子回心轉意，卻得不到善意回應，於是在下午一氣之下，到士林區大北路上的「花盛發」五金行，購買一整袋結晶狀的強鹼「氫氧化鈉」，將「氫氧化鈉」融入水中後，等待妻子歸家，等妻子晚間8點42分回到家中時，迎頭就將滿桶的融水強鹼往妻子頭上潑，造成妻子臉部、背部等上半身處百分之27的二度灼傷。

警方表示，朱嫌昨日潑灑妻子強鹼後，他也沒有看新聞，不知道事情大條，騎著自己的重機連夜開到宜蘭散心，又沿著蘇花公路到花蓮鹽寮海邊看海，就這樣渡過一整個晚上後，今日早上回到自己家中整理房間，警方早在各處朱嫌有可能到達的地方佈線，見到朱嫌回到家中，於是出動警力，並且與昨夜就從苗栗北上的朱嫌父母溝通，由父親出面，在12點40敲朱嫌房門，朱嫌最後在12點45打開房門，警方上前將朱嫌逮捕。

朱嫌向警方表示，對於自己的行為感到十分後悔，還有詢問警方是否能前去探望妻子，不過警方表示要先依規定處理，於是在提訊後，警方將朱嫌依違反重傷害、家庭暴力防治法等罪嫌移送士林地檢署偵辦。

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