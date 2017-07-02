台中分隔島拆除 轎車翻1米深坑洞2童傷

2017-07-02 15:17

〔即時新聞／綜合報導〕台中市中清路六段近日進行分隔島拆除工程，今天（2日）卻傳出汽車摔入分隔島坑洞，造成車內2名兒童輕傷，施工現場僅立三角錐，並未架設警示燈和照明，車主表示當時開在內線車道，一時沒注意整輛車就翻進坑洞。

根據《TVBS》報導，1輛轎車傳出側翻摔入中清路分隔島拆除後的坑洞，所幸車上4人都自行爬出，傷勢並不嚴重，由於施工現場並未照明也沒有警示燈，許多用路人行經該路段相當危險。

該坑洞與路面落差約1公尺，為了避免再有車輛掉落，公路局已派員在現場指揮，另外也加裝警示燈等設備提醒用路人。