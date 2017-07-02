苗警陳源正告別式 上百名員警列隊淚送最後一程

苗栗縣員警陳源正因執勤自撞搶救不治，今天上午舉行告別式，上百名員警列隊舉手送他最後一程。（記者許展溢翻攝）

2017-07-02 13:05

［記者許展溢／苗栗報導］苗栗警察分局三義分駐所員警陳源正6月16日因執勤，獨自駕駛巡邏車處理民眾燒炭自殺案，回程卻因大雨發生不幸自撞意外，造成顱骨骨折、顱內出血，搶救9天後，宣告不治。今天上午舉行告別式，苗栗縣長徐耀昌等人，及上百名員警列隊舉手向陳源正致敬，送他最後一程。

38歲陳源正是家中長子、未婚，曾當過電台記者、救國團採訪員、代課老師和法警等工作，2005年才考取警員，先是被分派到新北市，4年前才請調返鄉服務。

陳源正家屬今天上午在苗栗地方法院對面喪宅，舉行家祭、公祭儀式。徐耀昌、立委陳超明、徐志榮、行政院中部辦公室副主任吳宜臻、苗栗縣議會副議長陳明朝、三義鄉鄉長徐文達等地方民代，及苗栗縣警局長金浩明等人都前往現場致意。

縣長徐耀昌說，陳源正工作認真負責，對於他的過世令人悲痛、不捨。強調會對家屬持續進行關懷、慰問。苗栗縣警局局長金浩明說，也將全力協助陳源正家屬。

警政署駐區督察吳啟瑞也代表署長陳國恩，到公祭現場致意。靈車起動移靈時，苗栗分局分局長陳國文則率領超過100名員警列隊，一起行舉手禮，送陳源正在人生的最後一程，不少員警淚水忍不住掉落，場面令人動容。