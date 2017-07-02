破製毒工廠敘獎不如酒駕？刑事局長：獎勵尚未定案

2017-07-02 13:14

〔記者邱俊福／台北報導〕針對埋伏10月破製毒工廠，敘獎不如4件酒駕，刑事局局長劉柏良在臉書「CIB局長室」今特別澄清，強調該案持續偵辦中，獎勵尚未定案，且緝毒獎勵已修訂大幅提升，而記大功更為至高榮譽，非同等嘉獎可比擬。

劉柏良表示，台南市刑大等單位於上個月24日在雲林縣元長鄉破獲K他命製造工廠案，查扣疑似K他命成品8公斤，半成品數百公斤，疑似毒品成分、純度尚待鑑驗中，員警也持續追查毒品及原料流向，故獎勵案尚未討論定案。

緝毒列為治安工作之首，105年6月29日修訂「查緝製造運輸販賣毒品案件獎懲規定」，破獲第三級毒品製造工廠，獎勵額度自嘉獎45次（含首功記一大功1人）提升為嘉獎68次（+50％，且得2人記一大功）；如查扣第三級毒品成品純質淨重30公斤以上，更得專案敘獎（未限總獎度，首功得記二大功）。

劉柏良表示，嘉獎、記功、記大功在警察升遷積分算法，固然是1：3：9，然而在出力事實及貢獻度的認定上，卻不能按比例換算。

記大功除了是對於克服艱難，圓滿達成任務的肯定外，在年終考績的比序上，更是重要之優勢事蹟；此外，部分機關更是將記大功列為升任幹部的重要考量；而且，還得核予特別休假。

劉柏良表示，對於破獲重大案件，均在每月署務會報進行公開表揚，該案人員亦將獲邀至7月份署務會報接受署長表揚。

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