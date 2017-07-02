租車偕女友高興出遊 通緝犯還車栽了

2017-07-02 12:58

〔記者許國楨／台中報導〕簡姓木工因毒品案遭通緝，平日居無定所且以友人名字租車代步藉此逃避查緝，還會搭載邱姓女友四處趴趴走出遊，警方前天趁著簡男還車機會到租車行埋伏攔截時，簡男一度謊報朋友姓名及身分證號欲矇騙隨即遭識破，警方當場在簡男及邱女身上起出8小包海洛因毒品，訊後將這對毒鴛鴦依毒品罪嫌送辦。

台中市第三分局正義派出所日前偵辦毒品案，發現有毒品、槍砲、恐嚇等刑案紀錄的33歲簡男目前仍因毒品案遭通緝佈線查緝，但簡男平日居無定所並以友人名字租車代步，且因警覺性相當高，警方唯恐路上攔截衍生意外決定智取，警方前天得知簡男租車時間已到即將還車，趕到台灣大道上的車行埋伏，果見才剛搭載29歲邱姓女友出遊完的簡男回到車行。

警方攔查時，簡男自知身上攜帶毒品且欲袒護同行女友，刻意謊報朋友的身份欲蒙混過關，警方查詢發現其身分造假，告知簡男如不告知真實身分會將其帶返所查證，並告知其同行女友可能會背負上窩藏人犯罪嫌，簡男這才坦承真實身分，確認是台中地檢署發布的毒品通緝要犯上銬逮捕。

警方同時在簡男及邱女身上各發現3小包及5小包的海洛因毒品，邱女卻支吾其詞且與簡男說詞不一，警方隨即逮捕這對毒鴛鴦，訊後除將全案依毒品罪嫌送辦，並將簡男解送歸案。

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