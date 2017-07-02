15年來首任女所長 周宜禾：利用所學專長服務市民

中市第六分局成立15年出現首位女性派出所長周宜禾。（記者許國楨翻攝）

2017-07-02 12:24

〔記者許國楨／台中報導〕台中市第六分局成立15年，各派出所歷任所長皆由男性擔任，上月底出現首位女性所長，原霧峰分局仁化所所長周宜禾正式接任六分局協和派出所所長，由於她曾就讀東海大學，她表示很榮幸能夠回到母校轄區派出所服務，且過去服務單位雖不及西屯區繁雜，員警數也較過去增加一倍，但有信心可以利用所學專長及經驗，用心服務好市民，讓大家有個安全的居住環境。

台中市西、南屯區面積70餘平方公里，原屬農業區，規劃為市警局第四分局轄區，但隨著經濟發展快速，又有逢甲夜市及新光百貨等大型商圈成立，吸引無數外來人口定居群聚，而轄內更連接國道1號台中、大雅等交流道及台灣大道等主要幹道交匯，對治安及交通造成重大衝擊。

為有效維護治安確保交通秩序，及提升為民服務品質，於民國90年間成立第六分局，許多政府機構及公司企業也遷至轄內更凸顯治安的重要性，儼然成為台中市首屈一指的分局，而第六分局成立迄今15年，各派出所歷任所長皆由男性擔任，上月底警局人事異動迎來首位女所長，新任協和派出所所長由霧峰警分局仁化所所長周宜禾接任。

六分局指出，周宜禾所長是東海大學法律系學士、中央警察大學法律系碩士畢業，擁有深厚法律素養，曾於第一分局、婦幼警察隊及霧峰分局服務，內外勤經驗豐富，擔任仁化所長任內曾破獲轄內銀樓搶案等大小刑案，績效卓著；周宜禾表示，很榮幸能回到母校轄區派出所服務，過去所服務單位雖不及西屯區繁雜，員警數也較過去增加一倍，但有信心可以利用所學專長及經驗，用心服務好市民，讓大家有個安全的居住環境。