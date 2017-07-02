我是警察！ 假客服掛斷電話保住民眾上百萬存款

陶男在提款機前操作引起劉員注意。（記者許國楨翻攝）（記者許國楨攝）

2017-07-02 11:58

〔記者許國楨／台中報導〕陶姓市民接到詐團解除重複刷卡退款的詐財電話，信以為真，按假客服指示到提款機查詢餘額後匯款到對方指定帳戶，就在他準備進一步匯款時遇到巡邏員警制止仍堅信，員警馬上表明身分表示:我是警察!假客服才心虛掛斷電話，陶男恍然大悟原來真的被騙!及時保住戶頭內的上百萬元存款。

警方指出，33歲陶男日前於網路賣場購物，隔天便接獲自稱賣場客服的詐團成員來電，誆稱陶男購買商品時重複刷卡，須經由操作提款機退還重複購買的商品貨款，並要求先至提款機查詢帳戶餘額，藉此了解陶男經濟狀況，由於對方連同購買商品的品項及陶男的基本資料都明確說出，陶男一時誤信未多疑，當晚便趕至銀行提款機查詢餘額後，匯款8萬餘元到對方指定的人頭帳戶。

此時陶男正準備依指示進一步操作提款機，第六分局永福派出所警員劉家均剛好巡經，發現陶男持續接聽電話且於2部提款機交互使用相當可疑，懷疑若非車手就是極可能即將淪為遭騙的被害人，劉員謹慎站在陶男身後觀察舉止，從其言談中確認是詐團慣用購物詐欺手法，而陶男正身陷其中，立即在其準備繼續操作提款機制止，未料陶男仍堅信詐團所說要退還貨款。

經劉員接過手機向對方表明身分，假客服心虛掛斷電話，陶男才恍然大悟原來真的被騙!劉員隨即協助通報165反詐騙中心，同時通報銀行凍結已匯款的8萬餘元並攔阻尚未匯出的88萬元，陶男一再感謝劉員的適時出現，及時保住上百萬元存款。