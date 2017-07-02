搭保麗龍船出海釣魚跌落水中 幸被海巡艇救起

2017-07-02 11:45

〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市一名陳姓民眾與古姓友人昨日深夜11時許，各自搭著一艘輕巧的保麗龍船，跑到水湳洞與南雅奇岩附近的海域進行船釣。未料，陳男突然重心不穩，連人帶船翻覆海中，古男立刻上岸撥打118救援。基隆海巡隊立即前往，將落海的陳男救起，送返岸際。

基隆海巡隊接獲古男通報之後，立即派pp-3555巡防艇前往救援，卻苦無落海座標，所幸，37歲陳男攜帶的兩支手機中，有一支裝著防水袋，可以與海巡人員保持通話，大約過了30分鐘，在員山子分洪道北0.9浬處，順利尋獲陳男，將他救起。

海巡人員初步調查，陳、古兩人從板橋到深澳灣搭著保麗龍船釣魚，昨晚7時許下海出發，預計晚間11點返抵岸際回家。古男上岸後，因未見陳男身影，趕緊通報118請海巡隊員協助找人；但茫茫大海中，陳男沒有攜帶手電筒、照明彈或是其他可供辨識的物品，難以尋找，古男則向海巡人員表示，陳男有帶兩支手機，應該可以嘗試聯絡看看，果然打通了其中一支電話，經多次確認後，找到陳男及翻覆的船隻。

pp-3555巡防艇將落水的陳男載至基隆港隊部碼頭，順利達成救援任務，海巡人員詢問陳男身體狀況，對方則表示不需送醫，隨即離去。

基隆海巡隊長陳志偉呼籲，民眾應避免乘坐無符合安全標準且拼裝浮具出海，從事水上活動遊憩民眾定要結伴同行，並做好個人安全防護工作。急難救助是海巡署主要任務之一，接獲報案後會立即派員前往協助，力求確保人民生命財產安全，籲請民眾如發現海上危難時，立刻撥118救援。