未成年少女坐檯陪睡 小吃部老闆娘涉兒少性剝削

屏東內埔鄉小吃部涉嫌邀攬未成年少女坐檯陪睡。（記者邱芷柔攝）

2017-07-02 11:22

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東內埔分局昨天深夜循線破獲1起兒少性剝削案件，警方調查，52年次的廖姓老闆娘，去年開始陸續招募未成年少女坐檯陪酒並從事性交易，老闆娘還有「職前教育」及「教戰守則」，「客人越開心可以領越多」讓未成年妹妹們以敢玩出名，小吃部因此生意相當好，一天能有10幾萬收入，還定期舉辦員工旅遊。

警方指出，去年12月曾有未成年少女在汽車旅館遭人以毒咖啡迷姦，由家長協助報案後警方深入調查，除了逮補迷姦嫌犯，警方更循線發現原來被迷姦的少女，就是在小吃部坐檯後被帶出場。

警方指出，破獲迷姦案後警方持續蒐證並安置相關未成年少女，見時機成熟向法院聲請搜索票，昨晚順利扣回帳冊、名冊等證物，並帶回涉案的廖姓老闆娘。

警方調查，小吃部內有成年小姐，也有未成年妹妹，最年輕的僅有14歲，廖姓老闆娘的「職前教育」及「教戰守則」包括遇警方臨檢前往緊急躲避處所、客人問年齡一律稱20歲，以未成年妹妹們的坐檯費來說，1小時300到700元，客人越開心錢就能領的多，未成年少女出場費則為4千元，老闆娘抽成2千。

在小吃部坐檯的未成年少女，從晚上9點開始「上班」，對客人摸腰、摸胸部來者不拒，平均1個晚上就能有2千元收入，比外面打工基本工資每小時133元多上數倍，未成年少女食髓之味後，不僅上臉書發文「賺錢有什麼難！」還邀朋友們一起加入。

警方指出，「兒童及少年性剝削防制條例」今年起上路，違法者最高可處7年以下有期徒刑，或500萬元罰金，除了將未成年少女安置外，也將廖姓老闆娘依法移送，警方提醒，暑假青春專案已啟動，暑期學生及未成年應從事正當打工，勿貪圖賺錢容易而陷危險之中，也呼籲家長強化親子關係，預防青少年犯罪。

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