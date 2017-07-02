不是鹽酸！軍情局士官長潑妻「氫氧化鈉」

據了解，軍情局士官長潑妻使用的是氫氧化鈉。（資料照，記者陳恩惠攝）

2017-07-02 11:14

〔記者鄭景議／台北報導〕昨晚傳出台北市一名軍情局士官長，與大他3歲的妻子發生口角後，情緒失控朝妻子潑鹽酸，造成對方上半身及頭部27%二度灼傷，不過，今日警方澄清，當時該名士官長所潑的是「氫氧化鈉」，是一種強鹼。

警方表示，昨日晚間接獲報案，位於士林區基河路某大樓6樓住戶的一對夫妻，因口角爆發爭吵，該士官長以強鹼潑妻子，造成妻子上半身及頭部27%二度灼傷，分局已鎖定士官長身分，也已申請拘票，正在積極偵辦中。

國防部軍事情報局則證實，該名男子為單位所屬的朱姓士官長，目前已通知並協同家屬編組協尋，並將積極配合檢警單位偵辦，若屬實，將核予重懲，並且檢討是否不適任汰除。

據了解，士官長所使用的強鹼及為「氫氧化鈉」，是一種懼高腐蝕性的強鹼，溶於水中後會釋放大量熱量，接觸皮膚會導致灼傷，在化工原料行或網路上就買的到，是應用廣泛的化學品，常用於製造木漿紙張、紡織品、肥皂及其他清潔劑等，另也用於家用的水管疏通劑。

氫氧化鈉

又稱燒鹼和苛性鈉，化學式為NaOH，是一種具有高腐蝕性的強鹼，一般為白色片狀或顆粒，能溶於水生成鹼性溶液，另也能溶解於甲醇及乙醇。此鹼性物具有潮解性，會吸收空氣裡的水蒸氣，亦會吸取二氧化碳等酸性氣體。

氫氧化鈉為常用的化學品之一。其應用廣泛，為很多工業過程的必需品：常用於製造木漿紙張、紡織品、肥皂及其他清潔劑等，另也用於家用的水管疏通劑。2004年全球總共製造了6千萬噸的氫氧化鈉，而總消耗量為5100萬噸。

氫氧化鈉固體或其溶液皆能灼傷皮膚，對無防護措施者可造成永久性傷害（如疤痕）。倘若讓氫氧化鈉直接接觸眼睛的話，嚴重者甚至可造成失明。