軍人朝妻潑鹽酸 警漏夜追緝拘提中

2017-07-02 04:32

〔記者陳恩惠／台北報導〕台北市昨天晚間驚傳一起夫妻吵架後，丈夫對老婆潑硫酸的家暴案件！一位在軍情局工作的朱姓士官，昨晚與大他3歲的陳姓老婆疑為感情問題發生口角，竟朝她潑酸，造成對方上半身及頭部，27%的二度灼傷，當大樓管理員替陳女沖水時，一撮頭髮連著頭皮掉落，所幸女子送醫時意識仍清醒，而朱男行凶後逃離現場，檢方已開出拘票指示警方追查下落，朱男服役的單位同時也在協尋中。

警方調查，30歲的朱姓男子與老婆是姐弟戀，雙方相差3歲，婚後小夫妻便在北市基河路這棟七層的電梯大樓租屋，在此居住已4年餘，管理員與房東表示，夫妻倆感情不錯，丈夫每天騎著黃牌重型機車上下班，老婆則在士林夜市內擺攤，從未聽過2人有爭吵不快，沒想到僅因為口角，朱男竟然潑酸。

警方清查，朱男位階上士，目前在軍事情報局服務，由於餐飲相關科系畢業，還有廚師執照，於是負責伙食相關的庶務工作，服役的單位昨晚獲悉朱男的家暴、潑酸事件大為震驚，無論是上級長官或是同僚，完全不敢置信，據悉，朱男在軍情局服役2年餘，平日表現正常、舉止合宜，個性似乎有些內向，不太與人交談，沒想到會鬧出這麼大的事情。

警方鑑識人員趕到現場採證，朱姓夫婦的6樓住處，房內充滿杏仁味，而非刺鼻的酸味，確認朱男潑的不是硫酸，而是鹽酸、洗廁劑或漂白水一類物品，最後在屋內一角，發現1只裝有鹽酸殘留液體的塑膠桶，至於案發原因，將待朱男到案後釐清。