無間道真實版！陳豐盛臥底瓦解販毒集團 還一度被判刑

台北市保安大隊第五中隊中隊長陳豐盛，是警界臥底辦案相當知名的案例。（記者陳恩惠翻攝）

2017-07-02 04:10

〔記者陳恩惠／台北報導〕原來港片「無間道」、「門徒」的臥底辦案劇情，早已在台灣警界上演了！1996年間，當年在台北市保安大隊擔任小隊長一職，歷經多年目前已升任為保大五中隊中隊長的陳豐盛，由於「長得一副壞人樣」在時任台北地檢署檢察官劉承武的指揮下，化名為大藥頭「鬍鬚仔」，花2個月多時間，混入一個龐大的毒品走私集團臥底；調查局偵辦時，還認定他持槍涉毒犯罪，一度遭收押、判刑，所幸司法最終還他清白。

陳豐盛說，當時他才37歲，對於偵辦案件、維護社會治安、保護人民、打擊犯罪處處充滿熱情與幹勁，憑藉著懂得江湖的黑話、術語，也因「非善類」的長相而獲上級指派前往臥底辦案，他一點也不害怕和緊張，甚至臥底的期間，長官將他以「支援他單位」為由，把他調職並在隊上除名，不但家人、親友不知，甚至連每天一塊上班的同事也不清楚。

「那時候沒想這麼多，只想破案、只想捉到這些人犯，沒有想過後果！」陳豐盛回憶說，他花了大約2個多月的時間，終於以「金主」兼大藥頭「鬍鬚仔」名義，打入南部地區的一個販毒集團，發現他們利用漁船走私毒品，掌握他們運毒的方式與時間，最終在檢警的配合下，成功將這名在台南某漁村擔任村長的販毒集團首腦逮獲，同時起出百餘公斤的安非他命毒品。

陳豐盛說，臥底期間，走私集團託人到處打聽他，幸運地是，當時三重地區還真的有名混得不錯的藥頭「鬍鬚仔」，讓他蒙混過關，集團首腦更是邀他一塊到外海「試車」（意即：測試快艇），原來是一同去外海「看風景」（意即：勘察海上走私路線），讓他差點以為自己身分曝光，要被帶到外海滅口。

他說「連調查局都不知我的底細。」那段臥底的日子，當然是沒法回家，每天就是在集團內四處打混，當時調查局台南縣調站也盯上這個走私集團，將他一併列為跟監對象，直到雙方召開行動協調會議時，看到陳豐盛現身還列席，讓調查員嚇一跳：「有沒有搞錯，找大藥頭來參加專案？」甚至案件破獲後，嫌犯仍不相信他是臥底。

從警30餘年，陳豐盛說，感到虧欠的是年邁的雙親和妻兒，往往夜深人靜仍忙於工作，無法在家裡侍奉兩老，對他們噓寒問暖，以前妻子曾抱怨「婚後只有三分之一的時間是陪她，其餘時間都是國家的」，現在當中隊長，較有放假時間回家，想彌補孩子成長期間缺少父親的陪伴，卻發現孩子已經長大。