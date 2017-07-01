連續虐殺5隻毛小孩 凶手竟是14歲國中生

2017-07-01 23:55

〔記者王捷／台南報導〕台南中西區東菜市場呂姓攤販6月28日向警方報案，稱狗兒失蹤，警方調閱監視器後發現，陳姓少年徒手抱走呂家小型犬，直到警方找上陳男，竟從陳姓少年口中得知驚人事實，陳抱走貓、狗後就將寵物帶到空地，用木棍、鐵鍬虐殺5隻毛小孩，陳到案後十分冷靜，他自稱是「忍不住想下手」，訊後警方將陳姓少年依動保法、毀損、竊盜函送少年法庭。

陳姓少年今年剛升上國三，連續偷走民眾飼養貓、犬，警方指出，他到案後神情相當冷靜，起初警方只知道陳男用圓鍬殺死呂家的小型犬，但陳男向警方供稱，不只犯下一件虐殺寵物案，從5月中旬就開始犯案。

五月中旬，陳到中西區城隍街一帶的空地，踹死一隻流浪貓，接著又在6月13在民族路一帶用木棍歐死吳阿伯的黑狗，隔了7天到他到東菜市的停車場上又踹死一隻流浪貓，再隔7天才偷走呂家的小型犬，用圓鍬殺死，棄屍在東菜市的停車場，6月30日在東區東寧路一帶抱走羅姓婦人的貓，殘忍踹死丟棄在新樓醫院旁的空地。

市警二分局昨根據監視器畫面追人，30日晚間9時許，警方到東區找到陳姓少年住處，他的情緒相當冷靜，並由父母陪同帶回警局製作筆錄。警方問到他為何要連殺5隻貓、犬，他供稱是因為看到小動物會忍不住想殺，隨後帶同警方尋找貓屍、狗屍。

飼主抵達派出所後，得知寵物被鐵鍬、木棍虐死相當難過，羅姓、呂姓婦人傷心責罵陳姓少年，陳姓少年沒有反映，但陳家向警方供稱，完全不曉得孩子有殺小動物，並願意賠償寵物遭殺死的民事求償，訊後，交家長帶回管束，並依竊盜、毀損罪嫌函送少年法庭審理，警方也函送動保處處理。