苗栗2男受困石壁近6小時 消防人員暗夜垂降救援

2男受困石壁近6小時，消防人員暗夜垂降救援。（苗栗縣消防局提供）

2017-07-01 22:51

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣南庄鄉2名民眾因大雨來襲溪水暴漲，約今天下午4點受困田美大橋下河岸，只能待在石壁旁待援，由於對流雲系發展旺盛，大雨不停，消防人員無法前往救人。

苗栗縣消防局人員於晚間9點多雨勢停歇、水位消退之既，抓緊時間利用繩索垂降至石壁，，順利將2名受困者救出，人員平安。苗栗縣消防提醒民眾，由於天氣變化快，近日山區下午容易下大雨，民眾外出時務必小心，以保安全。

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