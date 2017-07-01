預知搜索還滅證 趙藤雄和周勝考收押

2017-07-01 17:38

〔記者項程鎮、陳慰慈、吳政峰／綜合報導〕遠雄集團創辦人趙藤雄涉嫌掏空遠雄人壽，另透過新北市議員周勝考行賄案，不料竟提前在6月28日走漏6月30日將搜索遠雄集團的消息，周勝考6月28日當天還向新北市政風處打探，趙藤雄的秘書在搜索前還銷毀相關事證，北院因而據以裁定羈押趙、周兩人。

北檢和廉政署原預定6月30日搜索遠雄集團，不料消息竟在6月28日走漏，周勝考6月28日當天還向新北市政風處打探，詢問廉政署是否在6月30日搜索遠雄，周的打探行為全被監聽側錄，檢廉還查出周和遠雄集團莊姓員工交換搜索情資，北院據以作為收押趙、周兩人的重要事由，北檢還將追查誰在洩密。

另外，廉政署6月30日搜索遠雄集團的計畫洩漏後，趙藤雄的秘書陸秀華6月28日上午即銷毀趙的行事曆、趙還在6月30日搜索當日刪除相關檔案，經檢廉查出並列印趙所刪除檔案資料，成為北院據以將趙收押禁見的鐵證。

據指出，廉政署原訂6月29日安排86名廉政官至台北港參觀，遊覽車都訂好了，未料隔天搜索遠雄集團風聲外洩，北檢決定29日提前收網逮人，廉政署一接到檢方指示，立刻派出其中近40名廉政官前往支援，參訪行程演變成搜索行動，成功協助檢方聲押趙藤雄、周勝考獲准。

檢廉指出，趙藤雄掏空行賄案共分成兩大區塊，北檢調查趙藤雄掏空遠雄人壽資產案；廉政署則調查遠雄建設位於新北市土城、新莊等地的土地開發弊案。