趙藤雄收押 遠雄集團發聲明澄清公司營運正常

2017-07-01 16:10

〔記者陳慰慈／台北報導〕遠雄集團創辦人趙藤雄涉嫌掏空遠雄人壽，另透過新北市議員周勝考，行賄新北市政府官員，助遠雄人壽順利通過海山煤礦等都更開發案，涉犯收賄、特別背信等罪，台北地院今天下午裁定將2人收押禁見，對此，遠雄集團發言人楊舜欽表示，將在最快的速度提出抗告，並透過新聞稿發出3點聲明。

遠雄遠雄企業團聲明如下

一、遠雄企業團於2017年6月29日，配合廉檢單位調查，過程提供相關證據資料，及當天超過30位同仁接受約談，歷經長時間的偵訊，所有同仁皆在6月30日凌晨陸續返家。遠雄企業團對於偵查過程中，所造成的紛擾及資源的浪費致上最深的歉意。

二、遠雄企業團近年來已積極推動專業經理人制度，以追求客戶滿意為第一目標，各事業體均穩定成長，所有開發投資項目以符合法規為第一要求，並接受各事業主管機關監理，確保客戶、廠商及社會大眾權益，目前各事業體正常運作，公司營運及財務並無受到影響，請大家放心。

三、關於所涉案情，目前相關單位已在進行調查，遠雄企業團自當揭力配合以釐清案情。創辦人趙藤雄先生，因所涉及案件遭聲押獲准，法官對於理由的不採信，遠雄企業團及其同仁皆深感遺憾，後續也將會同法務人員，在了解裁決理由之後，儘快提出抗告，並期待相關案情釐清。