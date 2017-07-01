九旬嬤為癱兒送飯車拋錨 女警相陪聊天真歡喜

2017-07-01 14:08

〔記者許國楨／台中報導〕台中市1位年近9旬的阿嬤，日前一如往常趕著要去醫院，幫癱瘓多年的兒子送飯，卻因為電動車故障，受困路中動彈不得，女警簡伊彣趕往先安撫阿嬤情緒，得知阿嬤孫子正巧是當地里長，趕緊聯繫至現場陪伴，最後因電動車須送修，由簡員協助載送阿嬤返回住處並陪伴聊天，阿嬤顯得非常高興，話匣子一開，從日據時代往事開始說起，一直到簡員要返所，都還依依不捨地要簡員常來探望她。

警方指出，阿嬤當天騎著電動車行經東區十甲路與旱溪東路口時故障拋錨，有熱心民眾唯恐發生交通事故，先協助將阿嬤電動車推到路旁並報案，台中市第三分局東區分駐所女警簡伊彣前往了解狀況後，先就近尋找電動車廠商前來查看車輛狀況，同時和阿嬤聊天安撫情緒。

阿嬤說自己已近90歲高齡，雖然身體沒有以前硬朗，仍經常騎著電動車出門辦事，當天也是跟平常一樣，趕著要去醫院幫癱瘓多年的兒子送飯，卻因為電動車故障動彈不得，提起癱瘓多年的兒子心中不捨又著急，說著說著情緒上來就哭了，簡員為安撫阿嬤情緒和其閒話家常，聊天過程中得知阿嬤孫子正巧是十甲里里長林吟照，趕緊協助聯繫至現場陪伴。

最後因電動車須送修，由簡員協助載送阿嬤返回住處，獨居阿嬤說，雖然晚輩們都很孝順也每日探望，難免還是感到寂寞，此次簡員陪伴在阿嬤身邊陪她聊天、解決難題，阿嬤顯得非常高興，話匣子一開從日據時代往事開始說起，一直到簡員要返所，都還依依不捨地要簡員常來探望她。

簡員則表示，協助載送阿嬤返回住處是舉手之勞，做自己份內工作，很開心能盡一己之力，幫助需要幫助的人。