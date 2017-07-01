遊戲詐騙多「奧步」 9成被害是宅男

2017-07-01 13:32

〔記者許國楨／台中報導〕宅經濟正夯，連詐騙集團也看上！台中市1名電子業林姓主管，在手遊「拳皇98」認識網友阿文，阿文聲稱向5、6家網咖收購遊戲點數，跟他買只算「友情價」5折，林男前幾次確有拿到點數，但阿文之後開始佯稱「要付保證金」、「無法請款」等理由，誆騙林男陸續匯款高達600萬元。

還有1名林姓女子是線上遊戲「瑪奇」死忠玩家，年初以3千元向臉友購買遊戲道具，匯款後對方依約在遊戲中交易，但數日後發現帳號無法登入，向客服詢問才得知，原來該道具是另名玩家帳號遭駭入後變賣，追問對方僅回覆「怎麼可能」即斷聯，直呼在線上遊戲買到贓物「也太扯了！」

根據台中市警察局統計，今年上半年受理虛擬遊戲詐騙案共74件，其中手機遊戲38件、線上遊戲36件，約各占一半，被害人則以男性67人為主，較女性多約9倍，且集中在18到30歲區間，警方分析，虛擬遊戲較受年輕人青睞，除了「宅男」族群小心被鎖定，還有國小生、熟女也遭詐。

1名楊姓國小生熱衷網頁遊戲「即刻槍戰」，向臉友「奈何」購買遊戲帳號，砍對折1千元成交，楊姓國小生依照指示傳送遊戲點數序號、密碼後，即被封鎖無法聯繫；另名林姓熟女醉心手遊「狂暴之翼」，在遊戲中看到虛幣賣家，私下以Line購買遊戲幣及裝備，對方同樣在傳送遊戲點數資料後斷訊，損失2萬元。

市刑大經濟組分析，交易品項中，虛擬寶物37件占5成最多，其次遊戲點數16件、虛擬貨幣13件，尤其暑假期間為遊戲詐騙「旺季」，玩家如在遊戲中或網路上看到賤價兜售「虛寶」、「虛幣」，務必提高警覺，避免貪小便宜遭詐。

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