近百輛重機聚集台64線匝道 一度與警僵持

2017-07-01 12:01

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市台64線快速道路五股匝道出口，今天上午近11時許出現近百輛重機，國道警方見他們企圖騎上匝道，緊急將他們攔下，重機騎士與警方僵持約15分鐘，最後才在警方的勸導下離開，並未違規騎上國道。

國道警方表示，今在台64線往五股高速公路方向最後一個出口前設置攔截點，上午近11許約有近百輛重機遭警方攔下，雙方僵持15分鐘後，重機騎士才從台64線匝道離開，回到平面道路。

另今天上午11時許，國道警方在北上63.8公里處攔查到1輛違規重機，依法開單並請拖吊車將違規重機拖下國道。