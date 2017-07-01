機車擦撞 老婦給錢鞠躬8次求饒男子不為所動

2017-07-01 12:00

〔記者湯世名／彰化報導〕「失禮啦、失禮啦！」1名60多歲老婦昨天騎機車行經彰化市中興路、大埔路口時，與1輛由男子騎乘的機車發生擦撞，男子怒氣沖沖，老婦拿出1000元並連續鞠躬道歉多達8次，男子仍不斷咆嘯，並索取2000元修車費，路人看不下去喊稱「叫警察來處理好了！」男子聞聲抽走老婦手中的1000元騎車離開。影片PO上網引發網友砲轟男子「欺負人」，聽到要叫警察即「落跑」，有肇事逃逸之嫌。

一名粘姓男子將這起機車擦撞過程的影片PO上網，影片顯示昨天下午1時他騎機車行經彰化市中興路、大埔路口時，發現路口處有一名60多歲老婦與一名30多歲的男子疑因機車擦撞，兩人在路口處爭論，只見男子不斷指著自己的機車說：「板子都歪了，妳聽得懂嗎？」又不斷說：「妳不要摸我的板子！」老婦試圖拿1000元給他，還頻說：「失禮啦、失禮啦！」粘姓男子則聽到該名男子要2000元修車，此時正好有其他民眾路過，見狀向男子及老婦說：「乾脆叫警察來處理好了！」該名男子一聽，趕緊抽走老婦手中的1000元後即騎車離開。

網友看到影片幾乎都一面倒痛批與老婦發生擦撞的男子，網友紛紛說：「聽到警察就跑，是不是心裡有鬼？」「破車要2000元？」「老人家都已經90度彎腰道歉了，還這樣欺負人家」、「這算肇事逃逸吧」，還有網友表示要替老婦出1000元！」

轄區彰化警分局卦山派出所長王英州表示，警方接獲路人報案後抵達現場，該名男子已經離開，老婦則說她們自己私下處理就好，因此警方並未受理，不過警方仍建議民眾遇到類似事件，最好還是報警處理，以免日後發生糾紛。