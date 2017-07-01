「鳥仔頭」竟是槍管密語！高市刑大破改造工廠

2017-07-01 11:47

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市刑大今破獲「鳥頭牌」槍械改造工廠，逮捕以「駿仔」為首的魏姓通緝犯，以及林姓、黃姓、李姓等嫌犯，嫌犯為逃避警方查緝，以暗語「鳥仔頭」（台語）代表槍管、「鳥仔母」槍身聯繫，警方成立「鳥頭牌」專案偵辦，一舉查獲長槍、短槍共3把，以及大批改造工具、0.5公克品。

刑大偵四隊前往屏東攻堅改造工廠時，魏嫌（27歲）正在鑽通槍管，他見員警持槍衝入，手持電鑽的他一臉茫然，當回過神時早已被警方壓制在地，林姓男子（39歲）則呆坐在一旁，原來他已被刑大同一單位逮捕了3次，他否認參與改造槍枝。

警方查獲的改造工廠小而精美，工具一應俱全，車床、砂輪機、鑽子、槍枝固定器等琳瑯滿目；警方另在客廳查獲1把改造長槍，經查是李姓屋主（38歲）所有，他坦承藏槍，但否認參與槍械改造工廠。

魏嫌供稱，改造槍械只是好奇、好玩，平日上網自學改造槍械，否認販賣槍械；警方接獲情資，魏嫌等人曾到空地「試飛」（暗語；試槍之意），一度因槍機閉鎖不全，發生膛炸意外，所幸只是受到驚嚇。

據調查，魏嫌等人改造「粉鳥」（暗語；槍枝）遇困境，都會尋求槍砲案通緝中的改槍師傅黃嫌（42歲）協助，警方前往黃嫌家中，發現1把以木頭削製成長槍模型，研判黃嫌正在從事改造長槍，尚未完成即遭警方查獲，刑大一併逮捕黃嫌，將4嫌移送法辦。

刑大指出，「鳥頭牌」改造槍械工廠由魏嫌負責採買、林嫌提供工具，當技術上有困難時，交由技術較純熟的黃嫌處理，涉嫌以每把槍10萬元販售，但嫌犯辯稱只是好玩才改造槍枝。

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