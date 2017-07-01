大型重機上國道遭拖吊 騎士怨：為甚麼不開放

2017-07-01 11:51

〔記者王宣晴／新北報導〕國道警方今天上午共攔下37台違規騎上國道的大型重機，依法開單，請來多輛拖吊車將重機拖下國道，現場一度與騎士發生口角，重機騎士在國道上宣示爭取開放路權決心，直呼：「交通部都通過路權了！為什麼還不開放路段！」

國道警方表示，今天上午攔下37台大型重機後依法開罰，現場有部分騎士欲在國道上宣誓爭取路權決心，一度不願配合警方，拒絕被拖吊，但為了終止違規行為，警方嚴正執法，將積極取締騎上未開放路段的重機，目前違規情形已和緩，暫無發現重機騎士違規。