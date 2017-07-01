遭狗咬?虐貓 ?板橋2個月4貓死亡 動保處追兇手

2017-07-01 10:43

〔記者吳仁捷／新北報導〕板橋傳出虐貓案？新北市江子翠驚傳有虐貓魔人將流浪貓斬首後，甚至毒死，2個月內已有4貓遭毒手，但海山警分局介入瞭解，發現是上月28日凌晨，3、4隻流浪狗攻擊一隻流浪貓，回頭將死貓刁到里長車庫，疑遭飢餓的流浪犬啃食，貓隻頭部幾乎遭啃光，因丟棄貓屍動機不明，警方以恐嚇罪受理，至於民眾反應虐貓情事，因非警方業務，是否構成虐貓，已轉報主政的新北市動物保護防疫處介入瞭解。

陳先生表示，板橋區松柏街巷弄今年5月下旬陸續傳出流浪貓陳屍松柏街2巷一帶防火巷內，當地王姓里長接獲開設東山鴨頭的攤商與里民反應，請清潔隊直接帶走處理，上月17日松柏街附近車庫，又再出現第4隻貓屍，而且貓咪屍首分離狀，死狀甚慘。

王姓里長告知警方，他曾看到流浪狗攻擊貓隻，認為這是狗的天性；但民眾看到貓隻屍守分離，認為是虐貓或遭毒死，已報警並轉報主管機關的動保處介入調查。

新北市動物保護防疫處長陳淵泉說，目前仍在釐清是否為虐貓或毒貓，如果貓隻真遭下藥死亡，構成動物保護法第25-1條中，使用藥物或槍械致複數動物死亡，可處以1到5年有期徒刑，併科50至500萬元罰金，將再訪居民，釐清流浪貓是否遭虐死，或只是遭流浪狗咬死。