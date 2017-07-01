不識字卻精通化學 150公斤壯男敗光3千萬轉製毒

2017-07-01 06:42

［記者陳彥廷／屏東報導］屏東地方法院昨天羈押綽號「大摳呆」的黃姓製毒男子，他年僅31歲卻曾坐擁3千萬遺產，但豐厚遺產因賭搏的壞習慣敗光，對化學情有獨鍾的黃嫌卻發展出製毒手段，竟成近年南台灣最大製安工廠，所幸警方佈線10個月，終於將他繩之以法。

昨天警方清點查扣黃姓男子租屋處所起出的安非他命成品半成品，重達近350公斤，市價粗估近1.8億元，記者會現場擺滿毒品，臭味撲鼻，場面觸目驚心。

身材肥壯的黃嫌，警方估計體重達150公斤，且生性狡詐，警方跟監10個月，才在崁頂鄉一間民宅發現明確證據，不過黃嫌向人租屋，卻完全不顧同居所的另名女房客和其年幼女童，就在房裡大剌剌製毒，臭味藏都藏不住，為了賺取不法之財的行徑惡劣，母女在警方前往破門後，這也才恍然大悟竟和製毒毒販共處一室長達近半年，也頻頻抱怨「很臭！」而交往單純的該對母女，兩人在外曬衣等等起居動作，反而成為黃嫌混淆視聽的手段，一度讓警方懷疑情資有誤，所幸仍一舉擒獲。

據悉，黃嫌有國中學歷，但大字卻不識幾個，在外都自稱是「訓鴿師」，用以掩護不法身分，實際上卻把無子嗣叔叔所遺贈財產約3千萬元投入如「九仔生」賭搏等敗光，他卻轉而朝向製毒牟利。

警方在黃嫌租屋處起出及製毒原料（鈀金、硫酸鋇、鹽酸...等）、製毒設備與工具（冰箱、抽氣馬達、壓力錶、氫化裝置3組、漏斗3個、鋼鍋6個、塑膠桶6個、脫水機1台、加熱裝置1組、氫氣鋼瓶36支及醋酸鈉72瓶），一字排開相當壯觀，警方更咋舌黃嫌年紀輕輕卻擁有如此多樣工業級器具，程度非常專業。

黃嫌供稱，雖然他不識字，但對化學情有獨鍾，也受師父「柳丁」指導後摸索而學會製毒，警方推判，從黃嫌體重判斷，明顯沒有出外活動，應是畫伏夜出，精研製毒技術，但他生性非常神經質，只要有風吹草動就會提防戒備，所以跟監10個月終於人贓俱獲，而黃嫌因身形巨大，行動不快，被捕當天也未反抗。

該案因事涉重大，全案由檢察官簽發拘票指揮員警在29日凌晨4時許，在屏東縣東港鎮境內拘提製毒的黃男。檢察官訊後聲請羈押並禁止接見通信，於昨天凌晨經法院裁定羈押。

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