台南青春專案啟動 酒客頻問賴清德「更上層樓」

市長賴清德到舞廳臨檢，今年已經第3次，舞廳董事從頭陪到尾。（記者王捷攝）

2017-07-01 02:21

〔記者王捷／台南報導〕台南市青春專案首日，市長賴清德比造去年，到市警五分局參與臨檢，去年賴清德參與警方去舞廳臨檢時，小姐看到賴市長尖叫加合照，今年賴神魅力不減，小姐看到賴市長齊聲喊「市長好！」，還有酒客看見賴清德詢問他是否有「更進一步」的打算？賴市長笑而不答，事後接受採訪時，賴市長開玩笑用台語說，對方不知喝了什麼酒。

台南青春專案連續3年規劃在五分局集結，原本今年打算移師到其他分局舉辦，也有警官提出，應該到八大業密集度高的市警二分局，不過少年隊認為，五分局的廳舍夠大、方便停車，加上附近可以臨檢的地點距離近，因此今年不改地點。

6月30日深夜11點30分，賴清德與社會局、教育局長及其他市警分局長都到五分局集合，7月1日凌晨0時大隊人馬準時到舞廳臨檢，舞廳業者被連續臨檢3年，對賴市長也不陌生，主動介紹舞廳的設備，每間包廂都有攝影機，員工都很願意配合公司政策，不吸毒、不聘用未滿18歲的小姐。

不過話才剛說完，警方就在包廂查出一名賭博通緝犯，在賴清德面前被上手銬，通緝犯直呼好丟臉，舞廳小姐看到賴清德，齊聲大喊市長好，還有酒客看到賴市長，很興奮頻頻問要不要更上一層樓？似乎暗示賴清德要選總統，不過賴清德接受採防時笑稱，酒客不知喝了什麼酒。