捲入遠雄弊案…周勝考身段柔軟 問政不計毀譽

2017-06-30 23:34

〔記者何玉華／新北報導〕捲入遠雄弊案的新北市議員周勝考從基層出身，擔任改制新北市前的板橋市代、3屆台北縣議員，連任改制後的2任新北市議員，從政30餘年，身段柔軟、能屈能伸，作風豪邁海派，從不諱言與遠雄關係良好，市議會審查法案、預算期間，可說不計毀譽捍衛市府立場，但也因發言、作風常引爭議，與多數官員及形象派的同黨議員，互動有限。

周勝考從來不是以形象取勝，6年前因桃色風波名噪一時，後來在板橋石雕公園、江翠國中興建游泳池共構地下停車場的移樹爭議中，多次與護樹團體互嗆，認為建設和環保不能平衡，對中央近來推動的一例一休，也多次發言反對。

周勝考草根、庶民又豪無顧忌的發言，儘管常讓人瞠目結舌，他也不在乎，還會自嘲說，「媒體寫好、寫壞都沒關係，名字能見報就好」，對照這次風波，頗為諷刺。

改制新北市後，周勝考擔任多年國民黨團書記長，開議期間天天出席坐鎮，憑著與在野黨團多名資深議員的交情，折衝、八面玲瓏、不計毀譽的手腕，在捍衛市府政策、預算上，著力不少；有人認為他是稱職的書記長，也有人不滿他強勢干預，阻撓同黨議員問政發揮。

今年61歲的周勝考，今年初卸下書記長職務，短暫消沉，後因辦理豬哥亮後事成為媒體焦點，重新活躍；不過，周勝考與人互動，只談公事、少談私事，事業陸續交棒後，含飴弄孫、專注議會問政，關注的議題五花八門，與營建有關的城鄉、都計業務，自不在話下，與殯葬業的關係也相當深厚。