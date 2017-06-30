義刑獅子會長賑災濟貧 韓國姊妹會也來取經

新北市刑大義刑副隊長曾智聰（左）今天卸任大唐獅子會會長，一年來他賑災、濟弱扶貧，連韓國斧山機張獅子會長金英來（右）都來取經。（記者吳仁捷攝）

2017-06-30 20:50

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北刑大義刑副分隊長曾智聰今天卸任大唐獅子會長，他在一年任期內舉辦捐血、義剪、重陽敬老、寒冬送暖，更到颱風受重創的台東賑災，默默濟助社會福利照顧不到的貧苦家庭，曾智聰帶領豐富、充實的社會服務，也吸引遠在韓國的姊妹會－斧山機張獅子會也前來觀摩，讓台灣之愛遠傳國際。

長年熱心公益的曾智聰去年6月接任大唐獅子會長以來，不但號召30名友人加入獅友陣容，是獅子會300B2區會員成長第一名的分會，更把義刑犧牲奉獻精神導入獅子會，結合警方走入校園、關懷青少年，更反黑、反毒、反霸凌，也前進台東災區捐贈災後基金，重陽敬老歡喜送餐，舉辦寒冬送暖，關懷弱勢。

國際獅子會300B2區的總監陳麗鳳感謝曾智聰積極投入獅子會務，會長任內辦得有聲有色，陳麗鳳捐贈給曾智聰帶領的大唐獅子會社會服務金獅獎、發展會員鑽石獎、救濟飢餓博愛獎、環境保護優等獎項，鼓勵大唐獅子會一年來的功績。

韓國姊妹會斧山機張獅子會長金英來有感大唐獅子會致力社會服務，今天也特地派員前來觀摩，並與曾智聰聊起如何將義刑精神導入獅子會的心得，曾智聰則謙稱，「用心做落去（台語：做下去）就對了」，引來現場哄堂笑。