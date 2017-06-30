大貨車疑剎車失靈 駕駛自撞廟宇避傷亡

疑似因剎車失靈撞進廟宇的大貨車，幾乎半個車身都撞進了廟裡，力道之大可想而知。（記者陳冠備翻攝）

2017-06-30 18:38

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣田中鎮下午傳出一起廟宇遭撞的意外，一部由黃男駕駛的大貨車，疑似剎車失靈，撞進中南路與寶樹街口新聖宮內的一間禪房，強大撞擊造成貨車車頭全毀，黃男被困在駕駛座動彈不得，經過1個半小時搶救，所幸只有手腳撕裂傷，無生命危險。黃男表示，當時發現剎車已經失靈，前方又有車輛與行人，只好選擇撞廟，避免更大傷亡，但警方仍對此說法存疑，事故原因仍待調查。

田中消防分隊長陳一王表示，下午2點47分接獲車禍通知，抵達現場時，發現大貨車車頭撞入禪房內，禪房外磚塊散落一地，所幸當時廟方人員外出，逃過一劫；但黃姓駕駛卻卡在車內動彈不得，由於救援空間狹小，必須利用破壞器材，將禪房窗戶鋸開後，才能將受傷駕駛救出。

田中鎮代謝自強表示，得知消息，馬上載運自營汽修廠的大型機具到場協助，與消防人員花了1個多小時才將傷者救出，搶救時，消防人員也不斷與黃男保持對話，安撫情緒，救出後傷者意識仍相當清醒，僅手腳撕裂傷，算是不幸中的大幸。

廟方人員表示，大貨車撞擊處是禪房，平常供廟宇人員休息使用，所幸事故發生時禪房內沒人，否則恐釀嚴重傷亡。

黃男向警方供稱，因剎車失靈，所以從中南路3段即開始放慢速度，駛至寶樹街口的新聖宮時，發現前方有車輛跟路人，不得不撞擊該廟將大貨車停下，降低傷亡。田中警分局表示，黃男經酒測未有酒駕情形，真正事故原因仍有待調查。