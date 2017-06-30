一眼秒懂！ W飯店毒趴那6天發生什麼事

去年12月2日「土豪哥」朱家龍在W飯店主辦吸毒派對。（資料照，記者邱俊福攝）

2017-06-30 19:32

〔記者張文川／台北報導〕去年12月2日「土豪哥」朱家龍在W飯店主辦吸毒派對，4日凌晨郭女到場參加，與眾男女一起吸毒狂歡逾40小時，7日凌晨4點郭女開始神智不清，被延誤至上午10時才送醫，終告不治，究竟從12月2日至7日，這6天究竟發生什麼事？檢警與法院根據監視畫面、通聯、在場人的供述，重整案發過程如下：

12月2日

下午5時，朱家龍3人登記入住W飯店2502號房，隨即至王牌101酒店飲酒。

12月3日

凌晨1時，朱家龍等人回W飯店續攤辦派對，朱提供K他命等毒品供眾人使用。

凌晨2時，張子奕帶毒品咖啡包進房，得款數千元。

晚間11時，朱家龍3人外出吃燒肉，洪在此時向不知名藥頭買20包毒咖啡包。

12月4日

凌晨2時，朱家龍3人返回飯店房間。

凌晨3至5時，傳播妹郭女、曼曼等4女陸續進房。

凌晨4時，藥頭江哲瑋帶著搖頭丸等毒品進房，得款3萬5000元。

12月6日

凌晨2時，朱家龍指示曼曼至10樓大廳向藥頭取毒品並付款2次。

凌晨4時，朱家龍離開房間。

上午10時，藥頭江哲瑋再次進房供毒。

下午2時，曼曼出現撞牆、語無倫次等群魔亂舞的狀況。

12月7日

凌晨4時，郭女神智不清、反覆穿脫衣服，蔡逸學通知密醫來打排毒針但無效。

上午10時，洪聖晏、江哲瑋攙扶郭女下樓搭計程車送醫，轉診至榮總，宣告不治。

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