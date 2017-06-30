批英語畢業門檻攏是假 政大生今遞狀上訴

2017-06-30 18:27

〔記者黃欣柏／台北報導〕政治大學法律系學生賴怡伶不滿校方設英外語畢業門檻，拒繳英檢合格證明，結果被校方拒發畢業證書，事後賴提起行政訴訟，本月7日遭台北高等行政法院判決敗訴，賴今現身北高行遞狀，強調政大外語畢業門檻明顯違法，且涉圖利特定業者，因此決定繼續上訴。

賴怡伶今對政大外語畢業門檻提出「3個虛假」質疑，首先她認為，校方在《國立政治大學外語畢業標準檢定辦法》中訂定了外語檢定課程，但實際上卻根本沒有上課時間、地點及授課教師，顯然根本是零學分、零內容的假課程。

此外賴認為門檻也是假的，因為校方一方面設門檻，另一方面又開「後門」，讓學生只要拿「未通過英檢」的證明，再附上一筆錢，就可以參加人人可過關的「補救課程」，視同通過畢業門檻。

最後賴認為連目的也是假的，如果校方自稱訂定門檻是為了「確保學生外語能力水準」，就不應該為無法通過門檻的學生開後門；此外法院當時認定畢業門檻是為了確保學生在畢業時，英文能力沒退步，但實際上校方連學生在高中時取得的英檢證明都承認，根本與大學生畢業的英文能力無關。

賴質疑，政大未盡考核學生外語能力的責任，卻把責任推給校外業者，已經違反大學自治，實際上只是以教育之名綁架學生，讓學校與營利業者中飽私囊，同時校方並未依《大學法》相關規定，將畢業條件列入學則及送交教育部備查，也違反程序正義。

賴今也對政大提出3點訴求，包括「立即廢除虛假的外語畢業門檻」、「回歸教育本質，提供正常化的外語教育內容」、「不得間接向學生收取費用，且應公開與業者間的契約文件，證明沒有收受回饋金」。

賴怡伶曾於104年間參加多益考試，獲得855分優秀成績，遠高於校方要求的600分畢業標準，但她不願向校方登錄英語成績，也沒經過系主任核定，校方遂以不合乎畢業標準為由，拒絕頒發畢業證書。

經賴女提起行政訴訟，北高行當時判決認為，根據大法官釋字380、450、563、626號等解釋意旨，大學自治是憲法所保障的講學自由範圍，大學對於課程設計和畢業條件應享有自治權，而政大自訂「外語畢業標準檢定辦法」，規定學生畢業時須有一定外語水準，並未逾越此自治範圍。