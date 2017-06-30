土豪哥重判10年理由：得知出事還傳「哈哈大笑」

2017-06-30 17:53

〔記者張文川／台北報導〕W飯店郭姓小模命案，台北地院今宣判，「土豪哥」朱家龍被判10年，合議庭認定，土豪哥不僅是吸毒派對主導者，在案發前一天，他在家接到在場女模用微信傳來「一個女的有狀況、怪怪的」，不僅未積極處理，只回傳「真假、哈哈大笑、4天耶」，顯見當下並不認為自己行為有什麼不當，最終導致郭女死亡，沒有輕判土豪哥的理由。

合議庭認定有罪的4大主要理由包括，1.朱家龍、洪聖晏、蔡逸學3人確實是要一起開毒品派對；2.也確實是轉讓毒品的共犯；3.可預見轉讓毒品可能會造成施用者死亡的結果；4.轉讓毒品行為與郭女的死亡有因果關係。

判決指出，去年12月6日凌晨4點土豪哥離開W飯店2502號房，同日下午2時，傳播妹「曼曼」劉嘉欣出現撞牆、語無倫次，在場的洪聖晏、蔡逸學不以為意繼續HIGH，台俄混血女模「Rara」王嘉蒂傳微信給土豪哥說「其中一個女的有狀況、都怪怪的」。

但土豪哥身為派對主辦人，得知房內出狀況後，不僅不趕快通知飯店退房，或叫洪聖晏、蔡逸學等人不要再繼續開趴了，反而只用微信回覆王嘉蒂「真假、哈哈大笑、4天耶」。

合議庭因此認定，朱家龍顯然當下並不認為自己的行為有何不當之處，而郭女於7日凌晨開始神智不清、反覆穿脫衣服，密醫到場打排毒針、送醫急救都沒效，最終導致郭女死亡，沒有輕判朱家龍的理由存在， 所以依法重判。