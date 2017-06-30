驚心動魄！ 救護車雷雨中出勤 遮雨棚凌空砸來

2017-06-30 18:00

〔記者蔡宗勳／民雄報導〕嘉義地區今天下午雷雨交加，中山高嘉義路段因天雨、視線不佳，發生連環車禍，民雄消防分隊救護車前往救護途中，路旁民宅的遮雨棚遭強風刮起，凌空砸中急駛中的救護車，所幸只有車子受損，打火弟兄毫髮未傷，但驚險畫面，令人捏一把冷汗。

民雄消防分隊救護車今天下午4時許，行經民雄安和路自來水廠附近，由於當時雨勢相當大，因而雖然是要出任務，但為全安起見，時速只有50公里，否則如果是高速行駛，前擋風玻璃遭鐵皮整個覆蓋，視線被阻，車子恐將失控釀災。

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