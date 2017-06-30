割草機掃中石頭擊碎車窗 女駕駛誤認遭槍擊

車窗玻璃整片碎裂，警方到場後，確認是路邊除草所釀成的意外。（女駕駛提供）

2017-06-30 18:24

〔記者李立法／屏東報導〕嚇死人了！女駕駛開車在路口停等紅燈，耳邊突然「砰」的一聲，駕駛座旁車窗玻璃應聲碎裂，女駕駛嚇得花容失色，以為遭到槍擊，趕緊報案，警方到場後，才發現附近有人在除草，原來是割草機將地面石頭掃向汽車，車窗玻璃為女駕駛擋下一劫，女駕駛事後特地買了樂透彩，希望能因禍得福。

朱姓女駕駛昨天早上9點多在屏東市大同與建國路口停等紅燈時，突然聽見「砰」的一聲，耳邊車窗玻璃頓時整片碎裂，她當場嚇傻，以為有歹徒朝向開槍，趕緊報案，警方到場後，檢視被擊碎的車窗玻璃，認為不像是槍彈造成，接著便發現案發路口旁不遠處有人在除草。

朱女表示，想不到割草機掃中石子的威力如此強勁，竟能將10公尺外的車窗破璃擊碎，她平時早上開車出門，若天氣不熱，習慣打開車窗，昨早天氣熱，她關上車窗開冷氣，幸有玻璃擋下宛如子彈般的石子，否將直接命中駕駛座的她，事後想一想，雖然車子受損，但還是很幸運，下班後特別買了樂透彩，看能不能因禍得福。

警方表示，路邊除草工程因操作割草機誤傷騎士及行人意外時有所聞，民眾在進行公共區域除草工程時，應採取安全防護及阻絕措施，以免傷人害己。