「哈哈」「真假」字眼入文 W飯店命案北院超白話新聞稿出爐

2017-06-30 17:46

〔記者張文川／台北報導〕台北市W飯店郭姓小模命案今天宣判，台北地院新聞稿出爐，合議庭為了拉近司法與民眾距離，特地將專業拗口的判決書，譯成超級白話的新聞稿，刊登在北院官網供民眾親近閱讀，新聞稿使用大量「的、了、就、卻、這樣、後來」等白話用語，北院發言人廖建瑜說，這是北院首次嘗試白話新聞稿，希望能夠讓民眾輕易看懂判決認定與理由。

北院新聞稿全文如下

壹、主文部分

合議庭認為本件被告朱家龍、洪聖晏、蔡逸學等3人，都犯了藥事法第83條第2項的轉讓偽藥致人於死罪。在刑度的部分，合議庭判處被告朱家龍、蔡逸學各有期徒刑10年；洪聖晏的部分，則是有期徒刑10年6月。

貳、事實的部分

合議庭認定的事實如下：

一、朱家龍在105年12月2日先入住「W HOTEL」2502號房之後，並到「王牌101酒店」跟他的朋友洪聖晏、蔡逸學等人喝酒聚會。之後，由被告朱家龍邀請洪聖晏、蔡逸學一起到「W HOTEL」2502號房舉行毒品派對，並且得到洪聖晏、蔡逸學的同意。所以，朱家龍等3人，就從12月3日凌晨開始在該房間內舉行毒品派對。

二、這場毒品派對，一開始是在12月3日的時候，由朱家龍、蔡逸學先帶朱家龍的朋友楊昕瑜（綽號娜娜）、王嘉蒂（綽號Rara），以及傳播小姐湯芷羚（綽號Emily）到場，再由朱家龍等人，拿出有毒品成分的「梅片」、「軟糖」，以及愷他命，讓房內的人施用。之後，因為王嘉蒂想找她的朋友張子奕一起來聊天，朱家龍就要王嘉蒂轉告張子奕拿含有毒品成分的咖啡包到場，王嘉蒂也如實轉告。後來，張子奕就依王嘉蒂所說的內容，帶了金色小惡魔咖啡包到場。

三、12月3日晚上，毒品派對暫時休息，除了朱家龍等3人外，都先離開飯店，朱家龍等3人則外出到餐廳用餐。在12月4日凌晨返回飯店後，朱家龍等人各自透過自己的毒品管道，拿到了金色小惡魔咖啡包、搖頭丸、愷他命等等。洪聖晏也透過管道，在12月4日凌晨叫傳播小姐劉嘉欣（綽號曼曼，劉嘉欣除了中間外出數小時參加飯局外，從那時候開始，一直在房間）、郭于寧（從那時候開始，到送醫前，除了極為短暫的接人到房間、到便利商店短暫購物以外，都一直在房間）到場坐檯。朱家龍再找王嘉蒂、王靜儀一起到飯店內玩樂。之後，朱家龍等人就把所有的毒品，放在飯店的桌上，並且用骰盅玩遊戲，輸家要喝冰火調酒或者是咖啡包毒品。在場人也可以任意取用朱家龍等人所提供的咖啡包、搖頭丸、愷他命等毒品。

四、毒品派對持續到12月6日凌晨2點左右，朱家龍看到毒品所剩不多，就先訂購毒品，而且叫劉嘉欣去取毒品。劉嘉欣取得了毒品咖啡包、愷他命等之後，朱家龍就繼續把那些毒品放在房間桌上，供在場人施用。

五、朱家龍在12月6日凌晨快4點的時候，暫時先離開「W HOTEL」，洪聖晏、蔡逸學就繼續在房間內，跟劉嘉欣、郭于寧等人開毒品派對。而劉嘉欣到了12月6日下午2點，已經因為施用太多毒品而開始出現撞牆、語無倫次等等狀況。但在場的洪聖晏、蔡逸學並不以為意，仍然繼續開毒品派對。在場的王嘉蒂有用微信跟朱家龍說「其中一個女的有狀況」、「都怪怪」的等等內容，但主辦該毒品派對的朱家龍不僅不趕快通知飯店退房或叫洪聖晏、蔡逸學等人不要再繼續開了，反而只用微信回了「真假」、「哈哈大笑」、「4天耶」等等內容。

六、12月6日晚上，因為房間內毒品不夠了，蔡逸學又向江哲瑋買了「梅片」、愷他命等毒品，並且要江哲瑋也留在現場參加毒品派對。洪聖晏則在12月7日凌晨1點10分，另外叫了傳播小姐劉秭安到場坐檯。

七、郭于寧從12月7日凌晨4點開始，因為吃了過多毒品，開始有神智不清的狀況，但在場舉行毒品派對的洪聖晏等人，卻未將郭于寧送醫，反而只是叫密醫吳柏澂來飯店幫郭于寧施打排毒針。後來見排毒針沒有效果，洪聖晏等人才把郭于寧送醫。但為時已晚，郭于寧終究還是不治死亡。

參、主要的理由部分

合議庭關於本件，主要認定有罪的理由如下：

一、關於朱家龍等三人確實是一起要開毒品派對的部分：

（一）12月3日到場的傳播小姐湯芷羚，有說她一到現場，朱家龍、蔡逸學就在準備開毒品派對的東西。朱家龍還說毒品軟糖只有他才拿得到。湯芷羚吃桌上的毒品軟糖、「梅片」等毒品時，也沒有人阻止她。

（二）12月3日到場的楊昕瑜，有說看到蔡逸學在磨愷他命。

（三）江哲瑋也說朱家龍提到毒品軟糖只有他（指朱家龍）有；他也有看到洪聖晏在磨愷他命。

二、關於朱家龍等三人確實有轉讓毒品的部分，而且該三人也是共犯的部分：

在場的湯芷羚、楊昕瑜、江哲瑋、蔡逸學、洪聖晏、王嘉蒂、劉嘉欣、劉秭安、陳秉澤．．．等人，都說有用房間內的毒品，沒有被阻止；而且，也有相關的毒品尿液、頭髮等等鑑定報告。而朱家龍等三人，既然是要一起開毒品派對，則就轉讓毒品的部分，是有犯意聯絡跟行為分擔，所以都是共犯。

三、朱家龍等三人，對於轉讓毒品可能會造成在場施用毒品的人死亡這一件事，都有預見的可能部分：

（一）朱家龍的部分：朱家龍在12月6日接到王嘉蒂的微信，知道劉嘉欣的狀況不太對時，當然可以預見如果開毒品派對的話，跟劉嘉欣到飯店時間差不多但待得更久的郭于寧（劉嘉欣中間有短暫數小時外出參加餐會，郭于寧幾乎一直待在房間），有可能會發生比劉嘉欣更嚴重的結果。

（二）洪聖晏、蔡逸學部分：洪聖晏、蔡逸學既然一直都在飯店房間內，則他們看到劉嘉欣的狀況時，當然會預見到跟劉嘉欣到飯店時間差不多而待得更久的郭于寧，如果繼續參加毒品派對，有可能會發生比劉嘉欣更嚴重的結果。

四、朱家龍等三人，對於郭于寧的死亡，有沒有責任部分：

朱家龍等三人，既然是一起講好要開毒品派對的，則對於在場的人因為施用毒品而有身體不適的情況時，當然有防止傷害、死亡等等結果發生的義務。

朱家龍是本次毒品派對的主辦人，如果不是朱家龍，以洪聖晏、蔡逸學的狀況，根本不可能可以在「W HOTEL」的套房內，辦這麼多天的毒品派對。所以，朱家龍對於毒品派對的開始跟結束，有關鍵性的決定力量。而朱家龍在１２月６日接到王嘉蒂的微信，知道劉嘉欣的狀況不太對時，他本來應該可以趕快通知飯店退房、叫洪聖晏、蔡逸學不要繼續舉行毒品派對；但，朱家龍不僅不以為意，還以反而只用微信回了「真假」、「哈哈大笑」、「4天耶」等等內容。所以，朱家龍不防止結果的發生，反而任由洪聖晏、蔡逸學繼續開毒品派對，則對於郭于寧的死亡，當然是有責任的。

洪聖晏、蔡逸學一直都在房間內，看到劉嘉欣的狀況不太對時，本來就該終止這個毒品派對，但仍然不終止。甚至到郭于寧因為施用毒品的關係，開始有神智不清的狀況，卻未將郭于寧送醫，反而只是叫密醫吳柏澂來飯店幫郭于寧施打排毒針，足認他們兩位，對郭于寧的死亡，也是有責任的。

肆、論罪科刑部分

一、論罪部分

因為實務認為藥事法是毒品危害防制條例的特別規定，而毒品本身也含有藥品的性質。所以，雖然朱家龍等人所轉讓的，在社會上一般來說都是認為是毒品，但法律適用的結果，要適用比較重的藥事法來論處。因此，本件被告三人從一重處斷之後，各自成立藥事法第83條的轉讓偽藥致人於死罪。

二、科刑部分

（一）朱家龍部分：合議庭認為，朱家龍對於毒品派對的舉行跟持續、結束等等，具有決定性的關鍵，本來就該負比較大的責任，但他在得知劉嘉欣的情況不好時，不僅不積極阻止毒品派對繼續，反而只是以用微信回了王嘉蒂「真假」、「哈哈大笑」、「4天耶」等等內容，顯見他當下並不認為自己的行為有什麼不當的地方，最後導致郭于寧不幸死亡，本院認為沒有輕判朱家龍的理由存在，所以依法給予重判。

（二）蔡逸學部分：合議庭認為，與朱家龍一起開毒品派對的蔡逸學一直在房間內，對於劉嘉欣情況不好這件事，是很清楚的。但蔡逸學不當下停止開毒品派對，反而一直繼續開。最後看到郭于寧身體不適時，也不趕快將郭于寧送醫，還通知密醫來，最後導致郭于寧不幸死亡等等情形，本院也認為沒有輕判蔡逸學的理由，所以依法給予重判。

（三）洪聖晏部分：洪聖晏部分，除了跟蔡逸學有同樣的不予輕判的理由外，他在將郭于寧送醫之後，還向醫院跟警方人員謊稱郭于寧是自己在家吃FM2過量，企圖要誤導警方辦案。他的犯後態度，比起蔡逸學更為不該，而且，他參與的時間也比朱家龍久，所以，應該判處比朱家龍、蔡逸學更重的刑罰。