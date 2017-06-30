5歲童被掐頸瘀青 老師：他沒乖乖寫功課

2017-06-30 17:14

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一名媽媽，發現5歲兒子後頸出現瘀青，追問後發現竟是被幼稚園羅姓老師掐頸，怒告羅女虐待，羅女坦承因男童不乖才動手，因媽媽不願進行調解，新北地檢署今依傷害罪嫌起訴羅女。

起訴指出，男童在新北新莊一間幼稚園讀大班，去年12月15日下午，羅女覺得男童沒有乖乖寫功課，還亂畫黑板，要他往走東、他偏要走西，氣得憤而掐捏男童後頸，致使男童頸部瘀青。

庭訊時，羅女坦承犯行，檢方依據驗傷單據，將羅女起訴，事件曝光後，幼稚園已將羅女開除。