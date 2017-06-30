他持木棍打死雙槍男 辯正當防衛法官不採信

2017-06-30 17:08

［記者黃捷／台北報導］男子湯士漢為幫人處理債務，攜帶雙槍找對方談判，雙方一言不合發生衝突，湯男掏槍打傷男子李蘊庭，同伴吳鴻笙隨即拿木棍上前狂毆，湯男頭部重創昏迷，急救14天後仍不治身亡。士林地檢署原依傷害致死罪嫌起訴吳男，但士林地方法院認為他有殺人犯意，改依殺人罪判刑12年，可上訴。

判決指出，湯男幫林姓友人討債，前年12月20日先至新北市汐止區找欠錢的謝姓男子談判，過程中因發生衝突產生嫌隙，湯男9天後帶上2把改造手槍，再度前往理論。

湯男見只有吳男在場，遂要求吳男聯繫之前與他談判的人，吳男發現湯男左右口袋各插一把槍，便聯繫李男等人到場助陣；湯男見來的是不相關的人，與對方發生衝突，還開槍打傷李男右前臂。

吳男等人憑藉人數優勢奪槍，並將湯男壓制在地，吳男拿起手邊木棍狂毆湯男頭部，導致湯男顱內出血、嚴重撕裂傷，直到湯男流滿地血昏迷才罷手。

吳男坦承犯行，但辯稱對方拿槍攻擊在先，出於正當防衛才會反擊，持木棍毆打時湯男還是站著，並沒有被壓制在地，檢察官偵結後依傷害致死罪將他起訴。

依警方現場採證，湯男噴濺的血跡高度僅約1公尺，合議庭認為，以湯男身高187公分來看，若站著被打頭，血跡不可能噴這麼低，可見當時已被壓制在地，而吳男明知頭部是人體重要部位，還持木棍持續毆打頭部，確有殺人犯意，因此改依殺人罪判刑。