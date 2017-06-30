首例！新法上路 桃機一男子攜4萬人民幣入境被沒收

2017-06-30 16:51

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕桃園機場出現首例攜帶超額人民幣入境遭沒入案件，新修正洗錢防制法於6月28日正式實施，一名台灣籍陳姓男子今天攜帶4萬元人民幣從中國搭機返台，入境時遭海關發現，依照新規定，超額2萬元人民幣依法沒入，成為新法後首位攜帶超額人民幣被沒入的案例。

陳姓男子中午12時30分搭乘中國南方航空公司CZ3087班機返台，由於洗錢防制法新修訂實施後，海關加強抽查比例，陳姓男子入境時行李被海關抽查，關員在他行李箱中2個信封套內發現4萬元人民幣百元券。

財政部關務署台北關表示，陳姓男子表示他在深圳一家電子工廠工作，這筆現鈔是公司給的遣散費，回台灣時一起帶回，不清楚超過2萬元人民幣部分要被沒入。

財政部關務署台北關表示，人民幣現鈔適用兩岸人民關係條例規範，每位旅客限制攜帶2萬元，6月28日起新修正洗錢防制法上路，超過部分依據洗錢防制法規定全部沒入。

現行法令規定，每位出、入境旅客可以攜帶新台幣10萬元、人民幣2萬元及等值1萬美元的外幣現鈔，如果陳姓男子在入境通關前，先到銀行匯兌櫃台把超出2萬元人民幣限額部分，兌換成新台幣或美金，兌換後的金額如果沒有超過新台幣10萬元或外幣等值1萬美元的限額，就可以合法攜帶入境，不會因違反法令而造成損失。

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