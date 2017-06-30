公費留美上榜變落榜 議員籲增額解套

2017-06-30 16:43

［記者王峻祺／花蓮報導］公費留美夢碎！花蓮縣教育希望工程公費留美計畫甄試，6月9日公告榜單，排名正取第7名的高姓國中生，一早才剛欣喜慶祝，下午卻被縣府教育處通知「落榜」，原來是因承辦人員「誤植成績」出包，讓他瞬間自天堂跌落地獄；教育處長劉美珍雖為此自行處分，但仍被眾議員要求「增額解套」或送交縣府國賠委員會裁示，避免學生造成2度傷害。

落榜的16歲高姓學生，就讀市區某知名國中，在校成績良好，為了準備縣府赴美華盛頓留學的「育才希望願景工程」計畫，前一學期的英文平均分數達80分以上，其他各單科學業成績也平均70分，並取得全民英檢中高級等同等級的英語檢定資格。

縣府教育處6月9日一早公告錄取名單，高姓學生因榜上有名，陸續收到校方及親友祝賀，不料下午卻接獲「落榜」通知，瞬間變成備取第1名，原因竟出自承辦人員烏龍填錯成績，讓他心碎又難過，陳情議員莊枝財，表示「感謝縣府鼓勵學生赴美留學，但對於『公告錄取又落榜』一事感到相當不可思議！」

高姓學生說，爭取公費留美計畫，是他長久以來的夢想，歷經3關考試後，終於拿到赴美資格，除體會「努力就有收穫」的道理外，更感謝縣府鼓勵學生的美意，不料一天內如洗三溫暖，接獲處務公告錄取又落榜消息，直言「大人處理事情的方式非常草率！」

他強調，縣府公費考試政策，媲美教育部公費留學，實在不該「想要錄取就錄取，不想錄取就一通電話通知當事人，雖收到成績後複查，仍得到沒有錄取結果」，或許這對大人而言只是一項工作、遊戲，但對他卻是一個極重要的「夢想」。

議員莊枝財、劉曉玫、笛布斯‧顗賚、黃振富、楊德金及葉鯤璟等人，今在縣議會臨時大會上，要求教育處長劉美珍提出解決辦法，莊枝財等部分議員籲「增額解套」，強調不能犧牲學生權益，並願意編列預算，彌補縣政府的行政疏失。

議員黃振富則說，教育處應給予高姓學生實質的補償並提出解決方案，建議交由縣府國賠委員會，由委員們綜合法律意見及過去行政案例等討論後，進行專業、實質的裁示。

教育處長劉美珍表示，很抱歉因行政作業疏失，造成學生及家長傷害，第一時間已道歉，並針對此事自行處分，目前先暫待若有正取生放棄後，由備取第一名的高姓學生遞補上，並同時進行內部協調會議，研擬更妥適做法。