W毒趴案女模雙親求償2807萬元 民事庭接手審理

「W飯店」吸毒派對郭姓女模命案今宣判，郭女雙親對3名主嫌及飯店人員均提告求償。圖為台北市信義分局今年初動員警力，針對轄區內W飯店進行臨檢。（資料照，記者黃耀徵攝）

2017-06-30 16:33

〔記者張文川／台北報導〕「W飯店」吸毒派對郭姓女模命案今宣判，土豪哥朱家龍等3名主嫌各被重判10年至10年半，除了刑責，朱家龍等人還將面對死者郭女家屬的民事求償，郭女雙親認為，不僅3名主嫌應賠償，飯店人員發現客房有拉K犯罪嫌疑時，卻未及時報警處理，也應連帶賠償，因此提出刑事附帶民事求償，要求朱家龍3人連帶賠償2556萬元，並向W飯店與7名涉過失的員工求償251萬餘元，此部分在刑事宣判後，將移由民事庭審理。

被害人家屬求償對象，除了涉轉讓偽禁藥致死的朱家龍、洪聖晏、蔡逸學3人，還主張，W飯店未善盡企業責任，過程中若能即時發現而報警，就不會發生悲劇。朱家龍3人去年12月2日入住W飯店2502號套房，12月3日晚間3人外出用餐，翁姓、郭姓房務員入房打掃，發現房內有K菸味，卻未依「觀光旅館業管理規則」規定報警，致警方未能及時臨檢該房間查獲不法。

家屬指控，W飯店余姓服務中心組長、林姓安全部主任、邱姓值班經理、林姓安全人員、蔡姓實習生等5人，知悉旅客攜帶毒品或其他犯罪嫌疑，或旅客患病或受傷，也應有通報義務，卻不積極作為，造成郭女死亡，因此認為W飯店和7名員工皆涉疏失，應負起民事連帶損害賠償責任，並依消費者保護法向經營W飯店的時代國際飯店公司，請求給付5倍喪葬費的懲罰性賠償金。

郭女父母請求朱、洪、蔡3人連帶賠償2556萬餘元，W飯店和7名員工應連帶賠償251萬餘元，合計求償2807萬餘元。