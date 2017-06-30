台一線西施歡喜賣檳榔被搶 怒譙：好心情都被破壞了

林女獨自顧攤，歹徒騎車假裝要來買檳榔。（記者陳冠備翻攝）

2017-06-30 16:30

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣埔心鄉中山路一間檳榔攤，昨日晚間7點多發生檳榔西施遭持刀搶劫事件，過程不到1分鐘，幸好檳榔西施無受傷，並且機警的打開零錢較少的抽屜，減少損失。林姓檳榔西施氣憤表示，熱情招呼做生意，一轉頭生命馬上被威脅，覺得感受很差，好心情都被破壞了。

溪湖分局埔心分駐所所長莊世亮說，昨晚7點多，一名頭戴安全帽、口罩男子佯裝停下買檳榔，林女走出店門詢問後，卻尾隨林女進入檳榔攤，隨後亮出水果刀行搶，男子得手後隨即騎著懸掛失竊車牌號碼的機車逆向逃逸，經調閱監視器，目前已鎖定特定對象以車追人。

林女表示，當時算是下班顛峰時間，車流多，一名戴著口罩的男子停下要買檳榔跟香菸，不疑有他便轉身進入店內取貨，可是男子也下車跟著進入店內，心中還納悶「幹嘛跟進來」，結果一轉頭，他竟拿著一把15公分長的水果刀對我威脅：「把錢拿出來」。

林女說，一開始以為聽錯，但對方又說了一次把錢拿出來，當時很緊張但還是保護生命要緊，於是先打開置放閒錢的抽屜，歹徒得手4000元後，還把檳榔、香菸一併拿走，離去前水果刀還掉在地上，隨即又撿起倉皇離開。她也說，好好做生意還被搶，覺得心情很差。

洪姓檳榔攤業者獲知後也趕到檳榔攤，直呼開店5年多沒遇過這種事，怒斥搶匪沒良心，還包了一個600元的紅包給檳榔西施壓驚。

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