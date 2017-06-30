土豪哥收押中沒來聆判 朱父：收判後上訴

2017-06-30 16:22

〔記者張文川／台北報導〕W飯店吸毒派對郭姓小模命案，台北地院今天宣判，現仍在押的「土豪哥」朱家龍、同趴友人洪聖晏、藥頭江哲瑋，皆不願接受提訊到庭聆判，在看守所等候律師通知判決結果，交保在外的蔡逸學也未到庭，張子奕被提訊到庭，宣判後，張子奕面無表情。

朱家龍的父親、桃園市永平工商董事長朱仁才，剛透過發言人、律師張進豐表示，等收到判決，再上訴，全力捍衛合法權益。

本月8日最後結辯時，朱、洪、蔡3人在都打「後悔」牌，希望若是法官認定有罪，也請從輕量刑。朱家龍當時說，很後悔涉入這件案子，他經過此案讓他知道吸毒嚴重傷害自己和家人，保證不會再接觸毒品，他不認識郭女，沒想到這場派對會造成死亡的結果，該負的責任他不會逃避，「這是不良的示範，我感到很愧疚和遺憾，希望這種案子不要再發生」。

洪聖晏當天也答辯說，此案造成社會大眾不良觀感，他很後悔參加，事發後他每天都在回想，該怎樣才能讓這件事不發生，但已後悔莫及，他哽咽地說，「我不知道該怎麼彌補」，若法官要判他有罪，請從輕量刑；蔡逸學說，很後悔參加那場毒派對，當下他不知吸食這些毒品會造成死亡，他願意面對該負的法律責任，也請法官從輕處刑。

公訴檢察官在論告時，認為3人避重就輕、飾詞狡辯，毫無悔意，建議重判，具體求刑朱家龍12年、洪聖晏11年半、蔡逸學11年。

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