偵辦快取寶案不力 嘉檢發聲明澄清

2017-06-30 16:14

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕快取寶公司負責人孫岳澤夫婦涉嫌詐欺及違法吸金144億元，已逃亡中國，受害人在臉書成立「快取寶孫岳澤.李欣潔吸金案受害人聯盟」，指出受害者高達500多人，更有被害人抨擊嘉義地檢署辦案不力、搞錯方向，檢方今特別發聲明澄清。

嘉義地檢署指出，該署於今年3月20日分案偵辦孫岳澤、李欣潔等人涉嫌以投資、借款等名義向多數人吸收資金違反銀行法案件，先由檢察官曹合一承辦及接手之專案小組主任檢察官蔡英俊、檢察官呂雅純、謝雯璣、檢察事務官組長李明利、檢察事務官李登賀、李姿儀賡續偵查。

偵辦過程中，指揮調查局南機站及嘉義市調查站協力分工，並迅速展開多波搜索、扣押等偵查作為，迄今共傳訊被害人達230餘人，查扣孫岳澤等人不法財產共有土地60餘筆、房屋20餘筆、汽車6輛及存款1千餘萬元、現金300餘萬等，目前仍持續清查相關被告不法財產。

檢方表示，今年3月29日對孫岳澤、李欣潔發佈通緝，同時請法務部及刑事局向大陸司法機關提出緝捕孫岳澤夫妻的要求。同時於今年3月24日傳訊被告黃振龍、張治忠等人，訊後認為黃振龍涉嫌重大且有勾串證人之虞，聲押獲准，黃振龍於今日以700萬元交保；張治忠亦經檢察官另追加保釋金至200萬元交保，同時對黃振龍、張治忠等7人限制出境、出海。

檢方說，孫岳澤等人吸收資金金額龐大，時間橫跨數年，跳票金額高達142億元，為追查相關資金往來去向，鞏固犯罪事證，已向35家金融機構調取相關資料，相關帳戶交易明細資料正陸續回覆中；本件被害人數眾多，尚有被害人未出面陳述案情，呼籲被害人勇敢出面陳述被害事實，以協助釐清全案犯罪情節，該署將持續積極調查取證，將涉案者繩之以法。