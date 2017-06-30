台中2死槍擊案 血腥現場曝光

2017-06-30 15:39

〔記者陳建志／台中報導〕台中市烏日勤農巷一家砂石車通運公司，今天上午11點20分左右傳出槍響，2名黃姓股東疑似因債務糾紛，原本在通運公司2樓聊天，綽號「阿猴」的黃男突然持槍朝對方連開3槍後，再朝自己的太陽穴開1槍自盡，一旁員工看到嚇得趕緊叫救護車，消防人員到場時2人已經沒有呼吸心跳，送醫後發現子彈分別貫穿2人的頭部和心臟，急救仍不治。

烏日分局副分局長蔡期望表示，開槍的男子是綽號「阿猴」的黃信雄（50歲），而遭槍殺的則是黃世豪（43歲），兩人都是砂石車通運公司的股東，今天上午2人和另外4名員工在公司2樓的泡茶間泡茶，黃信雄突然拿出制式史密斯威森90手槍朝黃世豪胸、腹部各開1槍，發現他倒地還補了1槍，擺明要讓他死。

蔡期望表示，傳出槍響後，原本在滑手機的3名員工趕緊逃離，黃信雄詢問另一名還在場的員工：「有打到你嗎？」接著就拿槍朝自己頭部開1槍，兩人分別倒臥沙發和地上，現場血跡斑斑。

蔡期望副分局長表示，初步調查2人是認識多年的朋友，且都有槍砲前科，彼此有債務糾紛，不過到底欠了多少錢才會埋殺機，目前仍在調查釐清中。

中彈的2人由消防人員送往中山醫院大慶院區急救，其中黃信雄頭部中彈貫穿，左進右出；黃世豪則是胸、腹部各中1彈，胸部1槍貫穿心臟，2人到院前都無生命跡象，急救仍不治。

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