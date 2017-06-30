熱到失憶？ 8旬嬤出了百貨公司門 忘了回家路

2017-06-30 15:33

〔記者許國楨／台中報導〕年近8旬的張姓阿嬤獨自到百貨公司逛街，走到出口時疑因室內外溫差過大，竟熱到突然失憶，不僅不知如何回家，甚至連回家的方向都不知道，雙腳不良於行的阿嫲呆站原地，經民眾報警才將她「救出」百貨公司協助返家，警方同時提醒家屬，阿嬤可能已有失智狀況，家屬則表示會儘快安排檢查，避免發生憾事。

台中市第二分局育才派出所警員林嘉政等前天接獲轄內百貨公司報案，表示有名阿嬤獨自在百貨公司門口佇立許久，疑似迷途需協助，員警獲報趕到現場趕緊上前詢問，阿嬤卻露出極為驚慌無助的神情，警方擔心行動不便的阿嬤站太久，先將阿嬤帶返所內安置並查證身分。

經員警詢問，阿嬤表示，大約下午3時從家裡出來到百貨公司內閒逛，逛到累了走到門口，疑因室內外溫差過大，竟熱到突然不知道自己從那裡來？警方詢問阿嬤的年籍資料，阿嬤卻只記得自己姓張，住在彰化，身上也沒有帶任何證件。

經查並沒有阿嬤的失蹤報案記錄，警方再耐心詢問，阿嬤才想起兒子名字，經電腦查詢全省同名同姓年籍資料有多筆，警方觀察阿嬤雙腳不良於行，步行走不遠，研判應該就是住在百貨公司附近，於是縮小範圍尋找，終於查出其住在台中北區的兒子電話，經聯絡家屬到所。

家屬表示，已經79歲的阿嬤大部分時間就如正常人一樣，可四處逛街購物，未料會突然失憶在外迷路，家人都還沒發現她失蹤，警方則提醒家屬，老人失智的狀況常會讓家屬疏忽，因而忽略了就醫的重要性，但事實上阿嬤可能已經生病需要接受治療，家屬表示會儘快安排檢查。