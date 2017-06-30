咖啡師走私大麻花藏倉庫 警查獲市價3000萬元大麻

2017-06-30 15:48

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市刑警大隊毒品查緝中心，查獲一起假藉自加拿大進口二手傢俱或零件物品等名義，再將大麻花真空包裝後暗藏在夾層中走私入台案件，警方緝獲逾44公斤、價值逾三千萬元的大麻花，逮獲在咖啡廳擔任咖啡師女主嫌簡珮玲和買家丁立仁。

台北市刑大指出，北市警局根據統計數據發現，警方自今年1至5月毒品查獲量已逾去年同期10倍，顯示毒品問題日趨嚴重，今後將會配合北北基區域聯防觀念，全力積極查緝毒品犯罪。

北市刑大毒品查緝中心是根據線報，確認有大麻花自加拿大走私入境台灣，並採人、貨分離的方式進行交易，在整合北市警中山、大安、內湖分局、新北市淡水及永和分局後，先於28日逮捕53歲丁嫌，查扣交易重約5公斤的大麻花一批。

警方隨後繼續溯源追緝，29日在新北市永和逮捕在台灣區接收走私大麻簡嫌，並於對方租用的倉庫起獲6大箱共91盒大麻花，重約38.5公斤，粗估市價逾3000萬。

警方調查，簡嫌平日以在咖啡廳打工作掩護，但事實上利用自加拿大進口舊家具方式，將真空包裝大麻花夾藏貨物中走私入台，再於新北市永和鬧區租賃短期自助式倉庫，透過利用悠遊卡進出及無人看管之方便性與隱匿性，以躲避警方查緝；警方訊後依毒品罪嫌將全案移送地檢署偵辦，並持續追查毒品來源。

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