報復超商店員態度不佳 他從沙鹿搭車到北屯這樣做

2017-06-30 15:02

〔記者許國楨／台中報導〕李姓保險業務員前天從台中沙鹿搭公車，到北屯區1家超商行竊，一口氣偷走電競耳機麥克風、充電傳輸線及密閉式耳麥等商品後，被店員報警攔獲，他坦認犯案，並供稱已是二度到這家超商行竊，原因竟只為報復店員態度不好，才會不惜路途遙遠，前後2次到該店竊取物品，警方聽完其犯案動機不禁傻眼，訊後仍將全案依竊盜罪嫌送辦。

台中市第五分局文昌派出所警員張忠進、朱金樹，日前接獲轄內河北路1家超商報案，指店內有1名男子先前疑至該店購買物品又藉機偷東西，待發現時該名男子已離開，正當店員準備清點物品時，該男子竟又折回店內，店員按兵不動，暗中觀察其行為，確認其已開始行竊才打電話報案。

經警方到場調查，只見背著背包的28歲李男正準備離去，警方攔下他表明身分，並告知其行為已遭監控很久，並有調閱監視器畫面佐證，請其配合調查，李男見已東窗事發，只得取出背包內物品，坦承共竊取電競耳機麥克風299元、TYPE C急速充電傳輸線210元及JVC密閉式耳麥399元等商品。

李男並坦承稍早第1次竊取的大容量行動電源799元，已丟棄在店外馬路旁，警方詢問為何偷了東西離開，又隨即返回原來的遭竊門市竊取其他物品，而得手之物品為何馬上丟棄？且專程自沙鹿區坐公車前來犯案？諸多原因令人費解，從事保險業務員的李男供稱，曾於今年3月至該店購物，只為報復店員態度不好，才不惜路途遙遠到該店竊取物品，警方聽完其犯案動機不禁傻眼，訊後全案依竊盜罪嫌送辦。