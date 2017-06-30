與女子親密合照 元配提告男子須賠15萬

2017-06-30 15:29

〔記者溫于德／台北報導〕北市一家韓式料理店老闆遭妻子指控與另名女子有不倫戀，甚至也被發現留有包括「女上男下捧膝照」等，得以使外人誤會的親密照，遭元配求償120萬元；法院審酌後判男方須賠15萬元；但就該女被指破壞家庭部分，因元配無法提出證據證明該女知情老闆尚有婚姻關係等，獲判免賠。全案仍可上訴。

台北地院判決指，男子遭控在妻子有孕後竟常常徹夜不歸，並無故謾罵元配，且對料理店內女工讀生有性騷擾行為；更奇怪的是，限制妻子不得在假日到店幫忙，只能於平日在場協助，在被追問後終於承認已有小三；他也被揪出與小三有多張暱照片。此外，元配之後透過友人得知，原來被限制假日不可到店的原因是，「假日老闆娘」地位已遭小三取代，憤而對2人均提告求償。

韓男辯稱，他與該女僅是普通朋友關係，即便合照也在正常兩性交往範圍內，否認有不正當男女關係；他也說，婚後與妻子不管在生活、想法與價值觀間等方面，均有落差導致分居，即使有任何不當行為而侵害配偶權益，也屬輕微，加上料理店虧本連連，若遭判賠也盼降低金額。

同樣被告的女子除了維持男方「普通朋友」的說法外，也自清雖被追求但早已拒絕，並相信男子所說「已離婚、現為單身狀態」的說法；另就她所知，老闆夫妻間的感情早有破綻，兩人不睦與她無關。

法官審酌後認為，雖照片無法證明被告2人出國遊玩有任何通姦行為，但包括「女上男下捧膝照」、蓋被親吻與接吻照等，均非平常異性友人間能做且會做的事，且依照國內法律規定，「侵害配偶權之行為本不以通姦行為為限」，因而判韓男須賠償15萬元。

至於被控介入婚姻女子部分，因原告無法提出證據證明確實被限制假日不得到店幫忙，或女子明知老闆婚姻關係續存仍要求離婚、不可返家與探視子女等事，因此獲判免賠。