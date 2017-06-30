馬洩密案今開庭 一改長篇跳針講這5字

2017-06-30 13:50

〔記者溫于德／台北報導〕台北地院審理前總統馬英九洩密案，今再度開庭審理；檢方當庭提示黃世銘、羅智強與王金平等人證詞，直指馬洩露特偵組偵辦立委柯建銘與王金平關說全民電通案的偵查秘密，罪證確鑿應被判刑；但被告律師團方面，除強調是被動性接受時任檢察總長黃世銘告知外，其餘行為並無任何不法。馬則一改過往開庭均會準備投影片與長篇講稿自我辯駁作法，今僅當庭重複回答5字「如律師所述」，其餘均未多說。

起訴指出，馬於2013年為了政局安排，除洩漏偵查秘密予時任行政院長江宜樺、總統府副秘書長羅智強外，並教唆檢黃對江洩密，今年3月依洩密罪、教唆洩密罪及違反通訊保障及監察法、個人資料保護法等罪，起訴馬。

法院上午開庭進行提示證物程序；檢察官梁光宗表示，根據黃世銘證詞已知，他當時已準備約談王金平等人，且在事發的102年8月31日當天，曾帶專案「專案報告一」向馬報告，且向提到欲傳喚王金平、曾勇夫等人，並報告相關偵查計畫，顯然已屬起訴範圍；檢方也提到，相關被告知內容均是在偵查未完成即被報告，且被告也在偵查報告上以紅線註記，更可證明他明知全案尚在偵辦中，卻仍為政治目的，向江、羅洩露應保守秘密。

但馬的辯護人解釋，黃是在問訊完時任高檢署檢察官林秀濤後，因擔心相關案情曝光，才主動性的向馬報告後續預計進行的偵查作為，包括約談王金平、曾勇夫等人；且案件屬於「行政不法、非刑事不法」，馬才會接受告知，否則依他曾任法務部長經驗，在已知「尚未偵結情況下，不能聽從報告」情況下，決不會接受黃的告知，強調「馬主觀上沒有洩密犯意」。

今未到庭的柯建銘則由律師主張，馬在庭上的辯駁屬「一支手指指對方，四支手指卻指著自己」，被告與其律師團的眼睛均「業障很重」，不解怎會在罪證確鑿之下仍否認犯罪？

法官唐玥仍維持前次開庭所定庭期，下週五上午續行審理，下午則行辯論程序，將由檢方先行論告。