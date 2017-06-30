彰化工廠深夜祝融肆虐 女外勞火海中獲救

2017-06-30 13:33

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣埔鹽鄉今日凌晨1點多傳出一間腳踏車零件烤漆工廠失火，200多坪廠房陷入火海，烈燄狂衝雲霄相當驚人，彰化縣消防局出動21部各式車輛及38名人力前往搶救，並在火場內搶救出一名女姓外勞，經急救後有輕微吸入性嗆傷，無生命危險。消防人員表示，工廠存放鋁美合金，因此燃燒速度猛烈，起火原因仍待調查。

現場消防人員表示，今日凌晨1點5分獲報，埔鹽鄉大新路2巷工廠發生火警，人員抵達後發現，工廠內部存放大量鋁鎂合金，造成廠房全面陷入火海，撲滅困難，工廠楊姓業者卻告知廠房內部還有一名女性外籍勞工受困，要求「快點救人，跟我十餘年的外勞住在廠房最後面」。

現場消防人員表示，今日凌晨1點5分獲報，埔鹽鄉大新路2巷工廠火警，人員抵達後發現，工廠內部存放大量鋁鎂合金，造成廠房陷入火海，撲滅困難，工廠楊姓業者卻告知廠房內部還有一名女性外籍勞工受困，要求「快點救人，跟我十餘年的外勞住在廠房最後面」。

搶救人員表示，火場濃厚煙塵離地面不到1公尺高度，能見度低，找了數分鐘才隱約聽到呼救聲，循聲音找去，發現一名披著深色毯子的女子攤坐在地上，似乎已經嚇到腿軟說不出話，經送往彰基醫院急救，幸僅輕微嗆傷，並無大礙。

彰化縣消防局三大隊大隊長施順仁說，由於現場為鐵皮建築，隨時有延燒崩塌可能，經評估外勞受困點未著火，為第一時間救人，於是先灌出水線讓2位消防員先搜救，不過現場堆放鋁鎂合金，用水灌救時，火勢會更大，所以要求同仁保持距離，避免火星噴出，由於廠房為數十年建築，失火原因仍待鑑識小組調查。

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