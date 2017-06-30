北院審理復興航空內線交易案 百順旅行社負責人否認涉案

2017-06-30 13:30

〔記者張文川／台北報導〕復興航空去年11月無預警停飛，復航董事長林明昇的五嬸林鄭珊珊（國產集團總裁林孝信的弟媳）、易飛網董座周育蔚、百順旅行社負責人劉信平、中興保全發言人朱漢光的妻子柯錦瑢4人，被控在興航即將公告停飛的重大訊息前全面出脫復航持股，共避損770多萬元，被依證交法內線交易罪起訴；台北地院今首度開庭，林鄭珊珊、周育蔚、柯錦瑢都認罪，劉信平不認罪，辯稱他在得知停飛消息前就已開始賣股。

而興航董座林明昇，在停飛消息傳出後，第一時間否認停飛，被質疑違反證交法發布不實重大訊息，但檢方查證後認定他當時仍在挽救興航，尚未決定停飛，檢方本月5日偵結此案時，將林明昇、興航財務長楊炫儀、前民航局長張國政等5人，一併處分不起訴。

去年11月21日，市場傳出興航即將停航，興航當天下午發布重大訊息否認此事，晚間再發重訊表示隔天將停航1天，由於當天興航股票爆大量，檢調疑有人趁機賣股避險，當晚展開搜索、約談。

起訴指出，林鄭珊珊因身兼興航法人監察人中興保全的主要股東，在消息曝光前，提前得知林孝信父子正在試圖用辦理聯貸救興航，周育蔚、劉信平、柯錦瑢，則是各自得知興航將停飛的訊息後，在興航公告重大訊息前出脫興航股票以規避損失。林鄭珊珊、周育蔚在偵查時即已認罪並繳回犯罪所得，檢方起訴時求處緩刑。

林鄭珊珊、柯錦瑢今開庭時皆全盤認罪，不爭執任何起訴事實；周育蔚也認罪，律師補充，周賣掉的股票是易飛網公司的興航持股，為了公司做出最有利於公司的判斷，並非為了牟取個人私利，恐不符犯罪構成要件。

唯一不認罪的劉信平主張，他先前就已與朋友聊到興航營運似乎出狀況，去年11月21日上午他看到網路消息稱興航訂位系統鎖死、不能訂位，他隨即依旅行社對航空業的專業了解而出脫興航股票，賣股時間早於知悉興航即將停飛的消息之前。

法官質疑，劉只因網路消息稱興航訂票系統有問題，就一舉賣出3419張興航股票，規避價差損失591萬元，不合常理，勸他是否重新考慮是否認罪，但劉仍堅持無罪答辯。法官定7月21日再開庭。